به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شاپور محمدی در حاشیه نخستین کارگروه توسعه بورس انرژی ایران مهم‌ترین شرط برای توسعه بورس انرژی را حذف قیمت‌گذاری دستوری دانست و گفت: این امر می‌تواند زمینه‌ساز رشد و توسعه بیشتر بازار انرژی در بورس باشد.

وی همچنین افزود: توجه به صرفه‌جویی انرژی و تکنولوژی‌های مرتبط در سیاست‌گذاری‌ها از دیگر الزامات توسعه بورس انرژی است.

یکی دیگر از شرایط ضروری برای رونق این بازار، تکمیل زیرساخت‌های مقرراتی و قانونی بود: محمدی بر لزوم توجه به آن در برنامه‌های دولت و نهاد‌های مربوطه تاکید کرد.

رییس اسبق سازمان بورس همچنین به ضرورت تنوع ابزار‌های مالی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین معاملاتی در بورس انرژی اشاره کرد و گفت: این تغییرات می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاران فراهم کند.

او در ادامه به لزوم فرهنگ‌سازی درخصوص سرمایه‌گذاری در بازار انرژی اشاره کرد و افزود: مردم باید آگاه شوند که می‌توانند از طریق بازار سرمایه در بازار انرژی نیز سرمایه‌گذاری کنند.

محمدی در پایان بر نقش بورس انرژی در بهبود ناترازی انرژی تاکید کرد و گفت: اگر بورس انرژی شرایط لازم را برای تبدیل مازاد انرژی به پول فراهم کند، می‌تواند نقشی کلیدی در مدیریت مصرف انرژی ایفا کند.