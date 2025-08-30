به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار کشور گفت: موضوعات پیش نشست‌ها در حکمرانی زمینه ساز و اتحاد و همدلی، سیاست خارجی و بین‌المللی، مقاومت و جنگ اراده‌ها، نقش زن و خانواده، دشمن شناسی، عزت و اقتدار ملی و حکمرانی برنامه‌هاست که با حضور اساتید و فرهیختگان حوزوی و دانشگاهی برگزار می‌شود.

حجت السلام مهدی حسین آبادی افزود: مخاطبان حوزوی و دانشگاهی می‌توانند به صورت برخط هم از این دوره‌ها استفاده و گواهینامه پایان دوره دریافت کنند.

وی گفت: این پیش نشست‌ها با هدف تولید دانش حکمرانی مهدویت برگزار و نتایج این پیشت نشست‌ها به شکل کتاب آماده می‌شود و در اختیار فرهیختگان قرار می‌گیرد تا برای همایش ملی حکمرانی اسلامی که با عنوان حکمرانی ولی فقیه برگزار می‌شود، با آمادگی شرکت کنند.

این پیش نشست‌ها از امروز تا ۲۶شهریور در پژوهشگاه علوم فرهنگی اسلامی ادامه خواهد داشت.