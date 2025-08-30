ملی پوشان فوتبال ایران پس از پیروزی مقابل افغانستان در رقابت‌های کافا ریکاوری کردند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی فوتبال ایران نخستین بازی خود در رقابت‌های کافا ۲۰۲۵ را با پیروزی ۳ بر یک پشت سر گذاشت.

ملی پوشان ایران صبح امروز با حضور در سالن وزنه، تمرین ریکاوری خود را برگزار کردند. شاگردان قلعه نویی عصر امروز نیز تمرین دیگری را در زمین چمن تمرین باشگاه استقلال تاجیکستان برگزار می‌کنند.

تیم ملی فوتبال ایران مقابل هند دومین بازی مرحله گروهی را از ساعت ۱۵:۳۰ دوشنبه برگزار می‌کند.