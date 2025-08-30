به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ سرهنگ عباس حقیقی نیا گفت:ماموران پلیس آگاهی حین گشت زنی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک و جهت بررسی بیشتر دستور توقف آن را صادر کردند.

وی از کشف ۳ تن آرد قاچاق در بازرسی از این خودرو خبر داد و افزود: برای متهم ۳۹ ساله پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

فرمانده انتظامی تالش گفت: مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخورد با جرایم اقتصادی، گامی مؤثر در حمایت از تولید داخلی و سرمایه‌گذاران است و پلیس با تمام توان با اخلالگران اقتصادی و پدیده زیان‌بار قاچاق یا احتکار کالا مبارزه می‌کند.