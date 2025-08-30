در گرامیداشت آخرین روز از هفته دولت، یادواره‌ی شهدای دولت و خدمت امروز در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم رضایتمندی مردم، مسولیت پذیری، عدالت و عزت را از مهمترین مسایلی بیان کرد که خدمتگزاران به مردم باید سر لوحه کار خود قرار دهند.

حجت الاسلام والمسلمین پور ذهبی گره‌گشایی از مشکلات مردم همراه با تکریم و احترام را وظیفه و رسالت مسئولان دانست.

معاون توسعه مدیریت و برنامه ریزی راهبردی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح هم در این مراسم با اشاره به اینکه خدمت به مردم و تلاش برای پیشرفت کشور با رضایت خدا ایجاد خواهد شد گفت: خدمت بی منت درسی است که از شهیدان دولت گرفته‌ایم.

سردار طلایی نیک در ادامه بااشاره به وحدت و همدلی در کردستان و الگو بودن این برادری گفت: در جنگ ۱۲ روزه بر اساس نظر سنجی‌های انجام شده ۶۰ درصد کشور‌های جهان اعتقاد دارند جمهوری اسلامی پیروز میدان بود.

لهونی استاندار کردستان هم در این مراسم با اشاره به طرح‌های افتتاح و کلنگ زنی شده در هفته دولت در استان بر اهتمام دولت برای توسعه استان تاکید کرد.

سردار رضایی فرمانده سپاه بیت المقدس استان هم با اشاره به دشمنی مستکبران با نظام اسلامی از بدو شکل گیری تا کنون گفت کنگره ملی ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان سال آینده با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت برگزار خواهدشد.