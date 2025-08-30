پخش زنده
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس از برگزاری نمایشگاه بینالمللی اکسپو شیراز ۲۰۲۵ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کریم مجرب گفت: این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندیهای تولیدی، صادراتی و سرمایهگذاری استان فارس به کشورهای حوزه خلیج فارس و شرکای تجاری از ۲۰ تا ۲۳ مهر در محل نمایشگاههای بینالمللی فارس برگزار میشود.
وی افزود: کشورهای حوزه خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر، کویت، عمان، بحرین، عراق و یمن، به همراه سایر شرکای تجاری سنتی و جدید ایران از جمله کشورهای پیرامونی، هدف اصلی این رویداد هستند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان فارس گفت: این رویداد بهعنوان محرکی برای ایجاد پیوندهای تجاری پایدار با قلب اقتصاد منطقه، میتواند به افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایهگذاری خارجی و تقویت ارتباطات تجاری بین کسبوکارهای ایرانی و شرکای بینالمللی منجر شود.
مجرب افزود: محورهای اصلی این نمایشگاه شامل صنعت و معدن (محصولات و خدمات صنعتی و معدنی، فولاد و آلومینیوم)، پتروشیمی و مواد شیمیایی، شرکتهای دانشبنیان و فناوری، صنایع غذایی و کشاورزی، صنایع دستی و گردشگری و گردشگری سلامت است.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی، تولیدی و تجاری میتوانند برای دریافت غرفه و مشارکت فعال در نمایشگاه به شرکت نمایشگاههای بینالمللی فارس مراجعه کنند یا برای هماهنگی با شمارههای ۰۷۱۳۶۲۰۰۰۵۱، ۰۹۳۷۰۱۵۱۲۴۲ و ۰۹۱۷۴۱۷۳۷۹۶ تماس بگیرند.