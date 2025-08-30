به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اجرای دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر اولویت‌بخشی به حسابرسی منابع و با توجه به عدم تحقق کامل ۲ هزار و ۱۹۸ میلیاردتومان منابع مرتبط با بند (ز) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مبنی بر تکلیف وزارت نفت به اخذ ۲.۵ درصد ارزش هر تن اتیلن تولیدی و فروش‌رفته حاصل از خوراک اتان، از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط و واریز آن به حساب ردیف درآمدی نزد خزانه‌داری کل کشور، دیوان محاسبات با ورود نظارتی به موضوع، بررسی ترک فعل مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی مشمول را در راستای ارتقای شفافیت، انضباط مالی و اجرای ماده ۳۷ قانون محاسبات عمومی کشور، مورد پیگیری قرار داده‌است.