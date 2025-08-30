پخش زنده
طرحهای کشاورزی شهرستان لردگان با اعتبار بیش از ۵۶۸ میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این طرحها شامل واحد گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع در روستای تل ماران، واحد پرواربندی ۲۵۰ راسی در اراضی منجرمویی، واحد تولید خوراک دام و آبزیان به ظرفیت ۵۰۰۰ تن در شهرک صنعتی لردگان و دو طرح در حوزه فنی و زیربنایی است.
حسین بهرامی افزود: با اجرای این طرحها زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵ نفر در شهرستان لردگان فراهم شد.