به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این طرح‌ها شامل واحد گلخانه سبزی و صیفی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع در روستای تل ماران، واحد پرواربندی ۲۵۰ راسی در اراضی منجرمویی، واحد تولید خوراک دام و آبزیان به ظرفیت ۵۰۰۰ تن در شهرک صنعتی لردگان و دو طرح در حوزه فنی و زیربنایی است.

حسین بهرامی افزود: با اجرای این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۵ نفر در شهرستان لردگان فراهم شد.