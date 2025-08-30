معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: ۳۷۵ هکتار در راستای اجرای این طرح، به محدوده شهر‌های استان الحاق شده و طرح‌های تفصیلی و تفکیکی آنها تهیه و ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شبنم کوچک‌پور با اشاره به رسالت اصلی این معاونت که تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی شهر‌ها است بیان کرد: طرح جامع پنج شهر از استان تا مرحله تصویب نهایی پیش رفته است.

وی ادامه داد: همچنین طرح تفصیلی یک شهر استان، مصوب و طرح تفصیلی دیگری به مرحله ابلاغ رسیده و در اختیار شهرداری مربوطه قرار گرفته است.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان افزود: این معاونت، دبیرخانه ۲ نهاد مهم کارگروه امور زیربنایی و کمیسیون ماده پنج را بر عهده دارد؛ در یک سال اخیر، ۲۶ جلسه کارگروه امور زیربنایی برگزار شده که منجر به تصویب ۲۱۹ مصوبه در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری و طرح‌های توسعه و عمران شده است.

کوچک‌پور در ادامه به عملکرد دبیرخانه کمیسیون ماده پنج اشاره کرد و گفت: در یک سال گذشته، ۴۸ جلسه کمیسیون ماده پنج برای شهر‌های استان برگزار شده که حاصل آن ۱۱۷ مصوبه بوده است.

معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از شروع تهیه طرح توسعه و عمران ۹ شهر دیگر در استان خبر داد و ابراز امیدواری کرد این طرح‌ها نیز در موعد مقرر به نتیجه برسد.

بر اساس این گزارش استان خوزستان با بیش از پنج میلیون نفر یکی از استان‌های پرجمعیت کشور به شمار می‌رود.