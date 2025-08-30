مراسم بزرگداشت شهدای دولت در یاسوج
امروز با حضور مسئولان استانی مراسم بزرگداشت شهیدان والا مقام رجایی، باهنر و رئیسی در سالن جرجانی یاسوج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در این آئین با اشاره به اینکه هفته دولت یادآور حماسه بی بدیل شهیدان رجایی و باهنر است گفت: این شهدا در تاریخ ایران ماندگار شدند و امروز دولتمردان باید معیارشان همین شهدا باشند.
رحمانی با اشاره به خدمات دولت افزود: در کنار دیدارهای مردمی و بازدید از گلزار شهدا، افتتاح و کلنگ زنی طرحهای عمرانی را هم داریم که با اجرای این طرحها مردم از برکات خدمات دولت بیش از گذشته بهرهمند میشوند.
وی با اشاره به طرحهای افتتاحی در هفته دولت ۱۴۰۴ گفت: در این هفته ۸۷۷ طرح عمرانی و اقتصادی با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار و ۶۲۲ میلیارد تومان افتتاح و یا کلنگزنی شد.
استاندار با اشاره به اینگه این طرحها با مشارکت ۲۶ دستگاه اجرایی افتتاح یا کلنگزنی شدند گفت: ۶۸۹ طرح با اعتباری بیش از ۴ هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان و تعداد ۱۸۸ طرح را با اعتباری بیش از ۵ هزار و ۹۸۵ میلیارد تومان کلنگزنی شد.
رحمانی افزود: در این هفته ۶۷ طرح اقتصادی بزرگ را در دستور کار داریم که موجب اشتغالزایی ۶۷۸ نفر میشود.
استاندار اًافه کرد: ۱۸ طرح بزرگ اقتصادی دیگر داریم که در سفر هیئت دولت به استان کلنگزنی میشود.
وی با اشاره به طرحهای نیروگاههای خورشیدی اشاره کرد و بیان داشت: یک نیروگاه خورشیدی ۳۸ مگاواتی با اعتباری بیش از یک هزار میلیارد تومان در شهرستانهای چرام و بهمئی کلنگزنی شد.
استاندار با اشاره به آخرین روز هفته دولت ادامه داد: امروز کلنگزنی و افتتاح طرحهای شهرستان بویراحمد راداریم که در حوزه عمرانی ۱۹۳ طرح داریم که ۱۵۶ طرح افتتاح و ۳۷ طرح هم کلنگزنی میشود.
رحمانی افزود: همچنین امروز ۴۱ طرح اقتصادی افتتاح میشود که ۴۰۳ فرصت شغلی ایجاد میکند.
وی همچنین با اشاره به اتصال استان به شبکه آزادراهی کشور به عنوان مطالبه مهم مردم گفت: از استانهایی هستیم که به شبکه آزادراه ملی متصل نیستیم که در سفر هیئت دولت به استان کلنگ اتصال به آزاده راه اصفهان شیراز به زمین زده میشود.
استاندار با اشاره به دیگر طرحهای ملی در استان افزود: لرزهنگاری میدانهای چهارگانه نفت و گاز، میادین مختار، شورم، ریگ با اعتباری حدود ۵ هزار میلیارد تومان آغاز شده و همچنین با دستور مستقیم وزیر نفت منطقه عملیاتی نفت و گاز در شمال استان تشکیل میشود.