پخش زنده
امروز: -
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مجموعه استانداری اصفهان گفت: دولت شهید آیتالله سید ابراهیم رئیسی گامهای مؤثری در حل مشکلات کلیدی استان اصفهان برداشت که از جمله این اقدامات میتوان به آغاز عملیات انتقال آب از دریای عمان به اصفهان، احیای کارخانه ریسبافت و بازگشت بزرگترین تولید کننده کاشی به چرخه تولید اشاره کرد.
علی محمدی کیا افزود:طرح بزرگ انتقال آب از دریای عمان به فلات مرکزی کشور با پیگیری جدی دولت شهید رئیسی وارد مرحله عملیاتی شد که این طرح حیاتی بخشی از مشکلات دیرینه آب در استان را کاهش و زمینه پایداری تولید صنعتی و کشاورزی را فراهم میکند.
وی ادامه داد:یکی دیگر از اقدامات دولت شهید رئیسی در حوزه صنعت، احیای کارخانه قدیمی و تعطیلشده ریسبافت بود که این کارخانه سالها با مشکلات مالی و رکود تولید مواجه بود، که با حمایتهای مستقیم دولت و تأمین منابع مالی مورد نیاز، دوباره فعال شد.
محمدی کیا اضافه کرد:این اقدامات نشاندهنده رویکرد متوازن دولت شهید رئیسی در توسعه استان اصفهان است؛ رویکردی که بر دو محور زیرساختهای پایدار و صنعت اشتغالزا استوار بود.