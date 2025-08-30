پخش زنده
در آخرین روز از هفته دولت ۶ طرح عمرانی، بهداشتی و آموزشی با اعتبار ۲۱۵ میلیارد تومان در اشنویه افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ در آخرین روز از هفته دولت ۶ طرح عمرانی، بهداشتی و آموزشی با ۲۱۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده با حضور حسین خانی معاون امنیتی و انتظامی استانداری آذربایجان غربی، فرماندار و مسئولان در اشنویه افتتاح شد.
فرماندار اشنویه در حاشیه افتتاح این طرحها افزود:این طرحها شامل خانه بهداشت روستای ذمه، سردخانه ۴۰۰۰ تنی، آموزشگاه ۶ کلاسه شهرویرانی، پل پوش آباد، معابر ناحیه نالوس و واحد جعبه سازی در ناحیه صنعتی نالوس بودند که با صرف ۲۱۵ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.
سید علی ترابی افزود: امسال ۷۴ طرح عمرانی و خدماتی و بهداشتی در این شهرستان به مناسبت هفته دولت افتتاح و کلنگ زنی شد.