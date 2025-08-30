پاکستان با تأکید بر روابط دوستانه و همسایگی با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد، آماده است برای کاهش تنش و تسهیل مسیر دیپلماسی میان تهران و واشنگتن نقش‌آفرینی کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام‌آباد، «محمد اسحاق دار» معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه پاکستان در یک نشست خبری با استقبال از روابط برادرانه ایران و پاکستان گفت: اسلام‌آباد آماده است مسیر دیپلماسی میان تهران و واشنگتن را هموار کند.

وی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران به عنوان همسایه و دوست بسیار مهم پاکستان تأکید کرد: کشورش در نهاد‌های بین‌المللی رویکردی دیپلماتیک را پیگیری خواهد کرد و برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا مصمم است.

وی یادآور شد که این تلاش‌ها پس از جنگ ۱۲ روزه میان ایران و رژیم صهیونیستی پررنگ‌تر شد و افزود: «در دیدار با مقام‌های ایرانی، به ما گفته شد که در جریان این جنگ مشخص شد دوست واقعی جمهوری اسلامی ایران چه کسی است و به همین دلیل در پارلمان ایران شعار «تشکر پاکستان» سر داده شد.»

وزیر خارجه پاکستان همچنین توضیح داد که در جریان سفر اخیر خود به واشنگتن درباره این موضوع با همتایان آمریکایی گفت‌و‌گو کرده و در حاشیه نشست جده نیز با سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران دیدار و گفت‌و‌گو داشته است.

اسحاق دار خاطرنشان کرد: اسلام‌آباد حل مسائل بین‌المللی کشور‌های همسایه را مسئولیت خود می‌داند و به دیپلماسی میان تهران و واشنگتن اعتقاد دارد؛ ما همچنان در تلاش هستیم که دو طرف را در امور جهانی درگیر کنیم و از طریق گفت‌و‌گو و دیپلماسی به نتیجه برسانیم.

او با اشاره به سفر هیئت عالی‌رتبه ایران به پاکستان در روز‌های دوم و سوم اوت به ریاست رئیس‌جمهور و وزیر خارجه این کشور تأکید کرد: تماس‌های نزدیک تهران و اسلام‌آباد نشان می‌دهد که ایران و پاکستان دوستان دوران سخت هستند و بنابراین با صداقت برای حل مشکلات یکدیگر گام برمی‌دارند.

وزیر خارجه پاکستان در پایان ابراز امیدواری کرد تلاش‌های دیپلماتیک کشورش در سطح دوجانبه و چندجانبه به برقراری ثبات و امنیت منطقه‌ای کمک کند