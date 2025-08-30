

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛عملیات ساخت کارخانه های تأمین کود نیترات کلسیم و کلات آهن به عنوان اولین واحد تولیدی کود کلات در ایران با حضور وزیر میراث فرهنگی و گردشگری ، در مجموعه کشت و صنعت و گردشگری ماهور دشت یافته خرم‌آباد آغاز شد .

تأمین نیاز بازار داخلی به کود نیترات کلسیم و کلات آهن و صادرات یکهزار و ۵۰۰ تن کود کلات آهن در سال از اهداف اجرای این دو واحد اقتصادی در استان است.

حجم سرمایه‌گذاری این طرح ۶۵۰ میلیارد تومان معادل سه میلیون دلار در بخش ارزی است که اجرای این طرح زمینه ی اشتغال مستقیم بیش از ۱۳۰ نفر در استان را فراهم می کند.



این طرح‌ها با تولید سالانه ۲۰ هزار تن کود نیترات کلسیم گرانوله و ایجاد اولین واحد تولید کود کلات آهن در ایران، نقش مهمی در کاهش وابستگی به واردات، تأمین بخشی از نیازهای داخلی و توسعه صادرات و صنعت کشاورزی کشور خواهد داشت