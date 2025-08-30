پخش زنده
با افتتاح مجموعهای از طرحهای آبرسانی در هفته دولت، روستاهای بخش ارژن به شبکه آب پایدار متصل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجموعهای از طرحهای آبرسانی در بخش ارژن با حضور معاون عمرانی استانداری فارس و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی به بهرهبرداری رسید.
بهمن بهروزی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شیراز گفت: در روستای چهلچشمه با جمعیت هزار و ۳۰۰ نفر، یک مخزن ۵۰۰ مترمکعبی پیشساخته نصب و یک حلقه چاه دستی حفر و تجهیز شد. این طرح با اعتباری بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده است.
او افزود: در روستاهای بیدقطار، بیستون و تلکرهای نیز سه مخزن ۵۰ مترمکعبی خریداری و نصب شد. همچنین هفت هزار و ۷۰۰ متر خط انتقال و شبکه توزیع توسط گروههای جهادی شهدای آب اجرا شده که با هزینهای بیش از ۹۰ میلیارد ریال تکمیل شد.
بهروزی ادامه داد: در روستای قلعهمحمدعلی نیز یک حلقه چاه با عمق ۳۱ متر و دبی ۶ لیتر بر ثانیه حفر و تجهیز شد که با اعتباری معادل ۹ میلیارد ریال جمعیت این روستا را زیر پوشش قرار میدهد.