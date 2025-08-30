پخش زنده
پلیس فتا به داوطلبان انتخاب رشته دانشگاهها هشدار داد بخش زیادی از تبلیغات مشاوره برای انتخاب رشته در شبکههای اجتماعی با هدف کلاهبرداری انتشار یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این افراد با سوء استفاده از نام اشخاص حقیقی، حقوقی و موسسات مجاز و همچنین با انتساب جعلی خود به سازمان سنجش، به دنبال فریب متقاضیان و کلاهبرداری مالی از آنها هستند.
پلیس فتا هشدار داد : این سودجویان با وعدههای دروغین از جمله تغییر رتبه کنکور پس از اعلام نتایج و حتی ادعای رزرو صندلی در دانشگاههای خاص، سعی در جلب اعتماد داوطلبان دارند، این ادعاها نه تنها از اساس کذب است، بلکه راهی برای سوءاستفاده مالی و اطلاعاتی از داوطلبان محسوب میشود.
داوطلبان به هیچ عنوان به تبلیغات فریبنده منتشر شده در فضای مجازی، به خصوص کانالها و گروههای شبکههای اجتماعی توجه نکرده و در صورت نیاز به مشاوره از طریق مؤسسات قانونی و مجاز و صاحباعتبار اقدام کنند.