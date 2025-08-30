به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این افراد با سوء استفاده از نام اشخاص حقیقی، حقوقی و موسسات مجاز و همچنین با انتساب جعلی خود به سازمان سنجش، به دنبال فریب متقاضیان و کلاهبرداری مالی از آنها هستند.

پلیس فتا هشدار داد : این سودجویان با وعده‌های دروغین از جمله تغییر رتبه کنکور پس از اعلام نتایج و حتی ادعای رزرو صندلی در دانشگاه‌های خاص، سعی در جلب اعتماد داوطلبان دارند، این ادعا‌ها نه تنها از اساس کذب است، بلکه راهی برای سوءاستفاده مالی و اطلاعاتی از داوطلبان محسوب می‌شود.

داوطلبان به هیچ عنوان به تبلیغات فریبنده منتشر شده در فضای مجازی، به خصوص کانال‌ها و گروه‌های شبکه‌های اجتماعی توجه نکرده و در صورت نیاز به مشاوره از طریق مؤسسات قانونی و مجاز و صاحب‌اعتبار اقدام کنند.