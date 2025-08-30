به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر گلی‌پور رئیس روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ با اشاره به پویش «تهران دوست‌داشتنی» که از سال گذشته توسط مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران راه‌اندازی شده و با استقبال گسترده شهروندان تهرانی همراه بوده است، گفت: در راستای تحقق این پویش و با شعار «محله دوست‌داشتنی»، طرح «تهرون‌گردی» به برنامه‌های فرهنگی منطقه افزوده شده است. وی افزود: در این طرح، معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی منطقه ۱۳ از طریق نصب بنر در سطح نواحی چهارگانه و همچنین انتشار محتوا در شبکه‌های اجتماعی محلی انجام می‌شود و این روند تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.