شهرداری منطقه ۱۳ از آغاز اجرای طرح اطلاعرسانی ویژه مراکز فرهنگی، ورزشی، تفریحی و رفاهی این منطقه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر گلیپور رئیس روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۳ با اشاره به پویش «تهران دوستداشتنی» که از سال گذشته توسط مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران راهاندازی شده و با استقبال گسترده شهروندان تهرانی همراه بوده است، گفت: در راستای تحقق این پویش و با شعار «محله دوستداشتنی»، طرح «تهرونگردی» به برنامههای فرهنگی منطقه افزوده شده است.وی افزود: در این طرح، معرفی ظرفیتهای فرهنگی، ورزشی و تفریحی منطقه ۱۳ از طریق نصب بنر در سطح نواحی چهارگانه و همچنین انتشار محتوا در شبکههای اجتماعی محلی انجام میشود و این روند تا پایان تابستان ادامه خواهد داشت.