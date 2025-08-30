

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسعود رهنما رییس فدراسیون کاراته درباره انتخاب محسن آشوری به عنوان سرپرست تبم‌های اعزامی به رقابت‌های قهرمانی آسیا گفت: چه اشکالی دارد؟ او با سال‌ها تجربه به عنوان سرپرست تیم‌های ملی انتخاب شده است.

انتخاب سرمربیان تیم ملی بعد از مسابقات چین

وی در خصوص کادر فنی تیم ملی کاراته افزود: بعد از انتخاب اعضای هیئت رییسه و کمیته فنی سرمربی تیم ملی بعد از مسابقات آسیایی چین هم انتخاب می‌شود.

رییس فدراسیون کاراته گفت: قطعا کادر فنی قبلی در بین گزینه‌های ما نیستند. قرارداد کادر فنی مردان و زنان تا مسابقات قهرمانی آسیا بود.

وی افزود: معتقدم کاراته کا‌ها نباید به هر مسابقه‌ای اعزام شوند تا در اوج قرار بگیرد. ما مسابقات مختلفی برای کسب سهمیه جهانی داریم که می‌توانیم اعزام‌های به موقع داشته باشیم..

به اندازه جیبمان خرج می‌کنیم

رهنما در مورد بدهی فدراسیون کاراته و گم شدن ۴۰ هزار دلار در فدراسیون قبلی گفت: مبلغ گمشده توسط هیئت نظارت وزارت ورزش و جوانان پیگیری می‌شود. بدهی‌های ما از فدراسیون قبلی است که با کمک وزارت ورزش و کمیته ملی امور فدراسیون انجام می‌شود. سعی می‌کنیم به اندازه جیبمان خرج کنیم.

جلسه شبانه برای برکناری هروی نبود

وی افزود: اصل جلسه شبانه‌ای اعلام شد برای تغییر سرمربی تیم ملی، این بود که آشتی برقرار شود و سجاد گنج زاده هم اعلام کرد که نمی‌خواهد پا فراتر از حد خود بگذارد.