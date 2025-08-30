پخش زنده
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان قم گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار کشور نرخ بیکاری در سطح کشور ۷.۳ درصد است و این رقم در استان ۶.۹ درصد است که بیانگر پویایی وضعیت اقتصادی استان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای محمدجواد شاکرآرانی در جمع خبرنگاران با اشاره به افزایش ۱۰۰ میلیارد تومانی بودجه فصل آموزش در سال جاری گفت: با توجه به چالشهای جدی استان قم در کمبود فضای آموزشی و تراکم کلاسهای درس، در سال جاری ۲۰ درصد از بودجه عمرانی استان به فصل آموزش اختصاص یافته که بالاترین سهم از ۳۰ فصل عمرانی است که این نشاندهنده عزم جدی مسئولان و نظام کارشناسی برای جبران کمبود مدارس در استان است.
وی با اشاره به نابرابری توزیع اعتبارات عمرانی افزود: اگرچه سهم جمعیتی قم از ۱.۵۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۱.۷۱ درصد در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته، اما سهم اعتبارات عمرانی استان طی دهه گذشته همواره پایینتر از سهم جمعیتی بوده و تلاش نظام کارشناسی و مدیریتی بر این بوده است که این سهم را به میانگین جمعیتی نزدیک نماید.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی قم با بیان اینکه استان قم در حوزه اعتبارات هزینهای به دلیل ساختار اداری تکشهرستانی در رتبه سیویکم کشور قرار دارد، گفت: این موضوع نگرانکننده نیست، اما باید سهم اعتبارات عمرانی استان حداقل به اندازه سهم جمعیتی آن افزایش یابد.
شاکرآرانی در رابطه با اولویتهای پروژههای عمرانی استان گفت: بیشترین سهم بودجه عمرانی استان به اموزش و پس از آن، بهداشت و درمان، آبرسانی و نگهداری راههای استانی در اولویت قرار دارند.