فرمانده انتظامی بندرانزلی از کشف ۲ هزار و ۹۳۶ عدد ظرف کریستال خارجی قاچاق به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال در یکی از انبار‌های اطراف این شهرستان خبر داد. .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ امیر وهاب زاده گفت: با دریافت خبری مبنی بر دپوی کالای قاچاق در یکی از انبار‌های اطراف بندرانزلی، ماموران کلانتری ۱۴ این شهرستان بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: ماموران پس از حضور در محل و طی بازدید از انبار، ۲ هزار و ۹۳۶ عدد ظرف کریستال بدون مجوز قانونی را کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بندرانزلی با بیان اینکه ارزش این محموله ۱۰ میلیارد و ۷۱۰ میلیون ریال برآورد شده است گفت: در این راستا پرونده تشکیل و متهم ۵۷ ساله دستگیر و به همراه اموال مکشوفه به مرجع قضائی معرفی شد