فرمانده انتظامی استان یزد: با اجرای طرح مقابله با سرقت در محلات، ۳۲ سارق در شهر یزد بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان گفت: در راستای مبارزه با سرقت، ماموران کلانتری‌های یزد طرح مقابله با سرقت را در محلات یزد اجرا کردند.

وی افزود: ماموران در هفته گذشته ۳۲ سارق را دستگیر کرده و متهمان در بازجویی‌های انجام شده به ۷۸ فقره سرقت از منازل، اماکن نیمه ساز، داخل خودرو و همچنین سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد تصریح کرد: پلیس، برای امنیت مردم و پیشگیری از جرایم به صورت شبانه روزی تلاش می‌کند و در این راه همراهی و همکاری شهروندان نیز بسیار مهم است.

سردار نگهبان اظهار داشت: پشتیبانی و حمایت دستگاه قضایی استان یزد از پلیس، از دیگر دلایل موفقیت در ماموریت‌های ماموران انتظامی است.