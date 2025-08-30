پخش زنده
امروز: -
آتشسوزی گسترده در جنگلها و مراتع منطقه حفاظتشده مانشت و قلارنگ (سیهچل) ایلام که از بامداد امروز آغاز شده، با وجود تلاشهای شبانهروزی نیروهای امدادی، همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما منطقه صعبالعبور و وزش باد شدید باعث شده که عملیات اطفای حریق با دشواریهای زیادی روبهرو باشد.
این آتشسوزی که تهدیدی جدی برای زیست بوم حیاتوحش منطقه بهشمار میرود، تلاشها برای مهار آن بهشدت ادامه دارد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: نیروهای محیط زیست، منابع طبیعی، ستاد بحران و مردم محلی در حال همکاری هستند و تمام ظرفیتها برای مهار آتش بهکار گرفته شده است.
علیرضا محمدی، همچنین بر ضرورت استفاده از تجهیزات پیشرفتهتر و برنامهریزی دقیقتر در برابر چنین بحرانهایی تأکید کرد.