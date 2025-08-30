مردم شهید پرور سلماس در نخستین یادواره ۱۵۱ شهید فصلی به مقام شامخ شهدا ادای احترام و برادامه راه آنان کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ عطر ایثار و شهادت بار دیگر فضای سلماس را معطر کرد. مردم این دیار برای ادای احترام به ۱۵۱ شهید فصلی این دیار، گرد هم آمدند تا یاد و راه آنان را گرامی بدارند.

در این آیین، حجت‌الاسلام فیاضی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه شهدا با تأکید بر زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت گفت: شهدا چراغ هدایت‌اند و امروز پاسداری از آرمان‌های آنان وظیفه همگانی است.

علی علایی، رئیس ستاد برگزاری مراسم، نیز ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران و مردم شهیدپرور سلماس در این مراسم برلزوم ترویج فرهنگ ایثار و شضهادت و ادامه راه شهدا تاکید کرد.

حضور گسترده مردم، به‌ویژه خانواده‌های شهدا، حال و هوایی خاص به مراسم بخشیده بود. حاضران بر ادامه راه شهدا تأکید کردند.

یادواره ۱۵۱ شهید فصلی در سلماس با اجرای برنامه‌های فرهنگی و تجلیل از خانواده‌های معظم شهدا به پایان رسید.