بیش از ۱۶۰ کودک و بزرگسال کم‌شنوا در شمال کشور، با عمل موفق کاشت حلزون در بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل، دوباره صدای زندگی را تجربه کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیر مرکز کاشت حلزون شنوایی دانشگاه علوم پزشکی بابل اعلام کرد: بیش از ۱۶۰ کودک و بزرگسال کم‌شنوا در شمال کشور از سال ۱۴۰۰ تاکنون با عمل موفق کاشت حلزون در بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل، دوباره شنوایی خود را بازیافتند.

محسن منادی گفت: مرکز کاشت حلزون دانشگاه در سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی شد و تاکنون بیش از ۱۶۰ عمل موفق کاشت حلزون در این مرکز انجام شده است.

او با اشاره به اینکه کاشت حلزون یکی از روش‌های درمان کم‌شنوایی‌هایی است که با وسایل توانبخشی مرسوم مانند سمعک قابل درمان نیست، افزود: در مرحله نخست، فرد کم‌شنوا باید از خدمات توانبخشی نظیر سمعک استفاده کند، اما اگر این وسایل سودمند نباشد، وارد مرحله کاشت حلزون می‌شود.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان کرد: این مرکز علاوه بر مازندران، بیماران استان‌های گلستان و سمنان را نیز پوشش می‌دهد و آماده خدمات‌رسانی به سایر استان‌های همجوار است.

منادی ادامه داد: کاشت حلزون هم برای نوزادان و کودکان و هم برای بزرگسالان امکان‌پذیر است و خوشبختانه تمامی خدمات کاشت حلزون برای کودکان در این مرکز رایگان انجام می‌شود.

او بر ضرورت توجه خانواده‌ها به علائم کاهش شنوایی تأکید کرد و گفت: با توجه به شیوع نسبتاً بالای کم‌شنوایی، غربالگری شنوایی کودکان باید جدی گرفته شود و در صورت مشاهده اختلال، اقدامات لازم سریع انجام شود.

مدیر مرکز کاشت حلزون در پایان اظهار کرد: مرکز کاشت حلزون بیمارستان آیت‌الله روحانی بابل مجهز به پیشرفته‌ترین تجهیزات ارزیابی شنوایی است و خدمات جامع به بیماران ارائه می‌دهد.