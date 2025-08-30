به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ افتتاح شرکت پالایش پارس ماهان تولید کننده انواع هیدروکربن سبک و سنگین و انواع حلال صنعتی در ظرفیت ۱۲۰ هزار تن در سال، گلباران قبور شهدا، دیدار با خانواده شهید والامقام رضا کلاهدوز، افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای کوکه، افتتاح نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی با اعتباری بالغ بر ۹۰۰ میلیارد ریال و افتتاح خط تولید خودرو‌های لاماری نئو وهیرکانی از برنامه‌های استاندار مرکزی در هفته دولت در شهرستان خمین بود.