به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، حسین زندی نیا گوینده و سردبیر صداوسیمای استان البرز با اهدای ۲۷ عضو خود به بیماران زندگی بخشید.

حسین زندی‌نیا، از گویندگان و سردبیران باسابقه و پرتلاش صدا و سیمای مرکز البرز، صبح روز جمعه هفتم شهریور بر اثر حادثه تصادف در یکی از محور‌های استان البرز درگذشت.





حسین زندی‌نیا سال‌ها در عرصه خبر و رسانه فعالیت داشت و با صدای گرم و بیانی شفاف خود، به‌ویژه در بخش‌های خبری رادیو و تلویزیون استانی و رادیو پیام، در میان مردم استان البرز چهره‌ای آشنا و محبوب بود.





