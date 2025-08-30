صدای ماندگار البرز با اهدای عضو به بیماران زندگی بخشید
حسین زندی نیا گوینده و سردبیر صداوسیمای استان البرز با اهدای عضو به بیماران زندگی بخشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، حسین زندی نیا گوینده و سردبیر صداوسیمای استان البرز با اهدای ۲۷ عضو خود به بیماران زندگی بخشید.
حسین زندینیا، از گویندگان و سردبیران باسابقه و پرتلاش صدا و سیمای مرکز البرز، صبح روز جمعه هفتم شهریور بر اثر حادثه تصادف در یکی از محورهای استان البرز درگذشت.
حسین زندینیا سالها در عرصه خبر و رسانه فعالیت داشت و با صدای گرم و بیانی شفاف خود، بهویژه در بخشهای خبری رادیو و تلویزیون استانی و رادیو پیام، در میان مردم استان البرز چهرهای آشنا و محبوب بود.