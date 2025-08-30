پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر گفت: نخستین مرکز گردشگری، تفریحی ساحلی و دریایی جزیره تاش در بندر کنگان به بهره برداری رسید
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نصرالله ابراهیمی امروز در آخرین روز از هفته دولت گفت: این مرکز گردشگری با زیربنای هزار مترمربع و سرمایهگذاری ۱۴۰ میلیارد تومانی با مشارکت بخش خصوص ایجاد شده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر افزود: این طرح ضمن ایجاد ۱۵ فرصت شغلی مستقیم، گام مهمی در توسعه گردشگری دریامحور استان بوشهر و جنوب کشور محسوب میشود.
وی گفت: با بهرهبرداری از این طرح، ظرفیتهای بکر سواحل جنوبی بیش از گذشته در مسیر رونق گردشگری قرار گرفته و میتوانند به یکی از مقاصد مهم سفرهای داخلی تبدیل شوند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر افزود: اجرای این طرح در چارچوب بند (ج) ماده ۸۳ برنامه هفتم توسعه انجام شده است که بر توسعه زیرساختهای گردشگری دریامحور با محوریت مشارکت بخش خصوصی تأکید دارد.
وی با اشاره به سیاستهای کلان دولت در حوزه اقتصاد دریاپایه گفت: توسعه گردشگری دریایی نهتنها به ایجاد اشتغال پایدار کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز افزایش حضور گردشگران خارجی در سواحل خلیج فارس و ارتقای جایگاه استان بوشهر در نقشه گردشگری کشور شود.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر افزود: این استان به دلیل موقعیت جغرافیایی ویژه، سواحل بکر و چشماندازهای طبیعی منحصربهفرد، ظرفیت زیادی برای تبدیل شدن به قطب گردشگری دریایی در جنوب ایران دارد و این مرکز قرار است علاوه بر خدمات اقامتی و پذیرایی، امکاناتی برای تفریحات آبی و فعالیتهای ورزشی ساحلی نیز فراهم کند.