امروز: -
نسخه اصلی
فیلم » عمومی

مصاحبه رئیس جمهور با فعالان سیاسی به مناسبت هفته دولت

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۶/۰۸- ۱۵:۵۹
کد ویدیو
دانلود
فیلم اصلی
پربازدیدترین فیلم ها
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد از افزایش شهریه‌
گلایه دانشجویان دانشگاه آزاد از افزایش شهریه‌
۱۴۰۴-۰۶-۰۶
پیگیری اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی
پیگیری اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی
۱۴۰۴-۰۶-۰۶
کلاکت، بسته هنر و سینما
کلاکت، بسته هنر و سینما
۱۴۰۴-۰۶-۰۶
رفع موانع واگذاری سایپا تا ۲ هفته آینده
رفع موانع واگذاری سایپا تا ۲ هفته آینده
۱۴۰۴-۰۶-۰۵
خبرهای مرتبط

به دنبال جنگ نیستیم، اما جواب متجاوز را با قدرت می‌دهیم

دیدار دبیر شورای امنیت ارمنستان با پزشکیان

افتتاح خط بافندگی با دستور رئیس جمهور

برچسب ها: پزشکیان ، رئیس جمهور ، هفته دولت
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 