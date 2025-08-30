مدیر منطقه چهار شهرداری یزد از جمع آوری و تخریب پل‌های غیرمجاز ایجاد شده روی جوی‌ها و باغچه‌های معابر شهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سید ابوالفضل کشفی گفت: وجود پل‌های غیرمجاز ایجاد شده روی جوی‌ها و باغچه‌ها علاوه بر ایجاد اختلال در نظم شهری، بعضاً باعث هدر‌رفت آب شده و تهدیدی برای فضای سبز و زیرساخت‌های شهری محسوب می‌شود.

وی تأکید کرد: شهرداری با هدف حفظ و نگهداری از فضای سبز و ساماندهی معابر، برنامه‌ریزی کرده است تا این پل‌ها در سطح منطقه چهار شناسایی و جمع آوری شوند.

مدیر منطقه چهار شهرداری یزد با اشاره به اهمیت همراهی مردم در اجرای این طرح افزود: حفظ کیفیت محیط زندگی در گرو همکاری شهروندان است. از شهروندان ساکن منطقه چهار تقاضا داریم در زمینه جمع‌آوری پل‌های غیرمجاز و رعایت ضوابط شهرسازی، شهرداری را یاری کنند.

کشفی اظهار داشت: فضای سبز شهری به‌عنوان سرمایه‌ای ارزشمند نیازمند حفاظت مستمر است و هر اقدامی که به تخریب یا آسیب آن منجر شود، به زیان همه شهروندان خواهد بود. اجرای این طرح می‌تواند گامی مهم در راستای بهبود سیمای شهری و ارتقای کیفیت زندگی در منطقه چهار باشد.