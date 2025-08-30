به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ انبار مرکزی اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی آذربایجان غربی به بهره برداری رسید.

این انبار که بصورت وبینار (بر خط) با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی و مدیر عامل سازمان فروش و‌حمع اوری اموال تملیکی کشور به بهره برداری رسید ۱۷ هزارمتر مربع مساحت دارد .

۴هزارو ۲۵۰ متر مربع این انبار مسقف و ۱۲ هزار و ۷۵۰ متر مربع آن روباز است و برای اجرای آن ۱۲۰ مبلیارد تومان هزینه شده است .