به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان کیارگفت: در آیینی فرهنگی به مناسبت هفته دولت، کتابخانه شهید قدوسی شلمزار میزبان نمایشگاه خوشنویسی «مشق عشق» مجموعه آثار خوشنویسی محمد محمودی شد.

اسماعیل باقری هدف از برگزاری این نمایشگاه را ایجاد شور و نشاط اجتماعی، معرفی دستاورد‌های هنرمندان بومی و حمایت از کسب‌وکار‌های هنری دانست.

به گفته وی: این نمایش تا ۱۲ شهریور برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.

شلمزار مرکز شهرستان کیار در فاصله ۴۵ کیلومتری شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد.