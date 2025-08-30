به مناسبت هفته دولت چندین طرح عمرانی، اقتصادی و کشاورزی در استان همدان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در شهرستان رزن: دستگاه تقویت ولتاژ برق در روستای امیریه، روکش آسفالت جاده غازیاتان به نیَنج، سه طرح مخابراتی، مرحله بهسازی معابر روستا‌های آب باریک و قینرجه و زمین چمن مصنوعی روستای قینرجه با مجموع ۳۸ میلیارد تومان اعتبار

در شهرستان تویسرکان: افتتاح هفت طرح آموزش و پرورش با مجموع پنج ونیم میلیارد تومان اعتبار، نمایندگی کمباین‌سازی و عاملیت تراکتورسازی در زمینی به مساحت ۹۵۰۰ متر با ۸۰ میلیارد تومان اعتبار، طرح کانال هدایت آب‌های سطحی به طول ۳۶۰ متر و حجم عملیات سنگی ۱۲۰۰ مترمکعب با ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلون با هدف جمع آوری آب‌های سطحی محلات غرب و شرق شهر فامنین

در شهر زنگنه: بهسازی معابر روستا‌های مهدویه و احمدیه، زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال، باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری، پنل خورشیدی ۱۵ کیلو واتی، بهسازی پارک کریم خان زند و اجرایی آبراهه کانال بتنی با ۳۷ میلیارد تومان اعتبار

در بخش گل تپه: افتتاح طرح انتقال آب شرب شهر گل تپه و مخزن آب روستا‌های جنگلو و آقبلاق مرشد با ۱۱ میلیارد تومان اعتبار، سامانه پایش تصویری، بهسازی و آسفالت معابر ۱۷ روستا از جمله روستای کلیک، بلوار شهید سلیمانی و سوله انبار نمک راهدارخانه سوباشی با مجموع ۱۵۳ میلیارد تومان، بهره برداری از کارگاه تولید نایلون و نایلکس، عملیات اجرایی احداث کلاس‌های الحاقی دبیرستان علامه طباطبایی و مدرسه روستا‌های سولیجه، چاله کند و قلیچ باغی با بیست میلیارد تومان اعتبار