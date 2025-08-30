به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ چهارمین دوره رقابت‌های کشتی سنتی لوچو جام شهدای دهکده تاریخی کُپ شهرستان نور با حضور پرشور علاقه‌مندان و بیش از ۱۳۰ کشتی‌گیر از نقاط مختلف مازندران برگزار شد.

در این دوره از مسابقات، لوچوکاران از شرق تا غرب مازندران در قالب دو تیم منتخب استان و تیم دهکده تاریخی کُپ به مصاف هم رفتند و در رده‌های سنی پهلوانک، خردسالان، نوجوانان، بزرگسالان و سرپهلوانی با هم سرشاخ شدند.

در پایان این رقابت‌ها ۱۵ رأس گوسفند به عنوان جایزه سرپهلوانی اهدا شد که سهم تیم میزبان ۱۰ رأس و تیم منتخب مازندران ۵ رأس بود. همچنین سایر ورزشکاران نیز جوایز نقدی دریافت کردند.

مقصودی، مسئول برگزاری مسابقات با اشاره به شور و اشتیاق مردم منطقه به ورزش‌های بومی محلی گفت: کشتی لوچو بخشی از هویت فرهنگی و ورزشی مازندران است و تلاش می‌کنیم با برگزاری چنین رویدادهایی این میراث ارزشمند را زنده نگه داریم.