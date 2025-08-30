به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دکتر اباذر اکبرزاده‌پاشا، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: زنده‌یاد ماهان بابانتاج اهل روستای درزیکلای بابل، پس از تصادف و خونریزی مغزی در بخش آی‌سی‌یو جراحی بیمارستان شهید بهشتی بستری شد، اما علیرغم تلاش پزشکان و کادر درمان، دچار مرگ مغزی گردید.

وی افزود: با رضایت خانواده و تلاش شبانه‌روزی تیم‌های پیوند دانشگاه‌های علوم پزشکی بابل و تهران، اعضای بدن این بیمار شامل کبد و کلیه‌ها اهدا شد و به چند نفر زندگی دوباره بخشید.

اکبرزاده‌پاشا خاطرنشان کرد: مرحوم بابانتاج یک‌صد و نوزدهمین مورد شناسایی‌شده مرگ مغزی در حوزه دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال ۱۳۸۵ تاکنون و چهارمین مورد اهدای عضو در سال ۱۴۰۴ است.