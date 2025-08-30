به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،ایرج موفق عضو هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی ایران در مراسم افتتاح ۳۵ طرح صنعتی در شهرک بعثت تبریز با ابراز خرسندی از پروژه‌های افتتاح شده که نشان از فعالیت مستمر مسئولان استانی است گفت: توسعه و روند رو به جلو در راستای همدلی و همراهی همه مسئولان و مردم اتفاق می‌افتد.

وی با بیان اینکه شرایط سرمایه گذاری و زیر ساختی در شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی بسیار مساعد است افزود: در آذربایجان شرقی با اقداماتی که صورت گرفته اکثر شهرک‌ها در فاز عملیاتی هستند که نسبت به سایر استان‌ها بسیار زیاد است.

موفق با تاکید بر اینکه بیش از ۳ هزار طرح در شهرک بعثت تبریز در دست اجراست که مایه رشد و شکوفایی اقتصاد استان است اظهار داشت: ناترازی انرژی متاسفانه کشور را دچار مشکل کرده اما اگر قطعی برق با اطلاع رسانی قبلی اتفاق بیفتد از خسارت‌های بعدی جلوگیری می‌شود چرا که صنعتگران ما همه سرمایه خود را در بخش تولید قرار داده‌اند پس باید کاری کنیم که با قطعی بی برنامه برق دچار خسارت نشوند.

وی با اشاره به اینکه در کشور ۱۳۰ شهرک صنعتی داریم که برای تولید برق از طریق نیروگاه خورشیدی می توانند برنامه ریزی کنند گفت: پیش بینی کردیم تا مدتی کسری برق خواهیم داشت پس برای جبران کمبود انرژی بهترین روش ایجاد نیروگاه خورشیدی و استقرار زون‌های خورشیدی در این شهرک‌هاست.

سهراب فیض زاده مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان شرقی هم با اشاره به اینکه در فاز دوم شهرک صنعتی بعثت پروژه خیابان سازی با اعتبار ۶۸۰ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد گفت: ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم برای ۳۵پروژه زیر ساختی و صنعتی افتتاح شده هزینه شده است.

وی با بیان اینکه برای شهرک‌های صنعتی بعثت، شهید آیت الله آل هاشم و سردار شهید سلیمانی یکصد میلیارد تومان در حوزه آبرسانی هزینه شده است افزود:۹ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در حوزه گازرسانی در چندین شهرک صنعتی استان هزینه شده تا در این زمینه مشکلی نداشته باشد.

صابر پرنیان مدیر کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه استان ما در یک سال گذشته رتبه اول صدور مجوز‌های سرمایه گذاری کشور را به خود اختصاص داده‌ است گفت:ما همچنین رتبه اول کشور در صدور مجوز واحد‌های تولیدی، رتبه سوم کشور در افتتاح واحد‌های صنعتی و در کل اقتصاد کشور نیز آذربایجان شرقی رتبه دوم را کسب کرده است.

وی اظهار داشت: ۲۲۰ واحد تولیدی هم در یک سال گذشته به بهره برداری رسیده و توسعه یافته‌اند که در سایه همراهی بخش خصوصی اتفاق افتاده است، اما تبریز می‌تواند با توجهات دولت محترم گذرگاه اتصال ایران به اروپا هم باشد.