به مناسبت هفته دولت، ۱۵ طرح خدماتی و عمرانی با مجموع اعتبار ۳۷۷ میلیارد ریال در شهرستان سردشت به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فرماندار سردشت در آیین بهره‌برداری از طرح‌های هفته دولت گفت:از جمله این طرح‌ها می‌توان به آسفالت خیابان شورای ربط به طول ۲۰۰ متر و عرض ۱۱ متر با اعتبار ۱۳ میلیارد ریال، و همچنین چمن مصنوعی روستای بانه‌زیر با هزینه‌ای بالغ بر ۷ میلیارد ریال اشاره کرد.

ریباز میرزایی افزود: در حوزه گردشگری نیز یک مجموعه بوم‌گردی با مساحت ۷۰۰ متر مربع و زیربنای ۲۴۰ متر و ظرفیت اقامت ۲۰ مهمان، با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال افتتاح شد که با این اقدام، تعداد اقامتگاه‌های بوم‌گردی شهرستان به ۱۴ واحد رسید و سردشت جایگاه نخست استان را در این بخش به خود اختصاص داد.

همچنین به نیابت از ۱۲ طرح دیگر، پروژه تبدیل شبکه کابل خودنگهدار و پست هوایی برق با اعتباری معادل ۲۷۷ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.