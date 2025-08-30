به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، اکبر حسن‌بکلو گفت: تاکنون حدود ۸۰۰۰ انشعاب غیرمجاز شناسایی و جمع‌آوری شده که مصرفی معادل بیش از ۹۰ میلیون کیلووات ساعت داشته‌اند. همچنین بیش از ۳۰ هزار کنتور هوشمند برای مشترکان پرمصرف خانگی و تجاری نصب و کنترل‌پذیر شده است. این کنتور‌ها به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که در صورت مصرف خارج از الگو، برق مشترک در چند مرحله به‌طور خودکار قطع می‌شود و در صورت تداوم تخلف، قطع کامل اشتراک انجام خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به وضعیت مصرف در روز‌های اخیر نیز اظهار کرد: با تعطیلی شنبه و یکشنبه هفته گذشته (ابتدای شهریورماه)، حدود ۴۵۰۰ مگاوات‌ساعت برق (رقمی معادل مصرف بیش از یک‌ونیم میلیون خانوار ) در استان صرفه‌جویی شد. این اقدام موجب کاهش حداقل ۲۷۰ مگاوات بار در شبکه و افت ۳۱ درصدی آسیب به تجهیزات و تأسیسات برق‌رسانی شد.