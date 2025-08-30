

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سردار محمدرضا هاشمی فر گفت: در پی مراجعه شهروندی به پلیس آگاهی بروجرد و اعلام اینکه یک نفر با تهیه قولنامه صوری و فروش مال غیر، از وی کلاهبرداری کرده است، موضوع به صورت وی‍‍‍‍ژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی استان افزود: در بررسی‌های پلیس مشخص شد، فرد کلاهبردار با تنظیم قولنامه صوری و فروش واحد مسکونی وی به فردی دیگر، ۵۰ میلیارد ریال از شاکی کلاهبرداری کرده است.

وی با بیان اینکه با اقدامات پلیسی متهم شناسایی و و دستگیر شد ، گفت: در تحقیقات پلیسی متهم به بزه ارتکابی معترف که پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.

سردار هاشمی فر به شهروندان توصیه کرد برای پیشگیری از سوء استفاده ی افراد کلاهبردار و شیاد قبل از انجام هرگونه معامله با استعلام از دستگاه‌های متولی، از اصالت سند ملک اطمینان کنند تا بستر‌های سوء استفاده افراد شیاد بسته شود.