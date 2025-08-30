پخش زنده
فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری کلاهبردار با جعل سند ملکی ۵۰ میلیارد ریالی در بروجرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سردار محمدرضا هاشمی فر گفت: در پی مراجعه شهروندی به پلیس آگاهی بروجرد و اعلام اینکه یک نفر با تهیه قولنامه صوری و فروش مال غیر، از وی کلاهبرداری کرده است، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی این شهرستان قرار گرفت.
فرمانده انتظامی استان افزود: در بررسیهای پلیس مشخص شد، فرد کلاهبردار با تنظیم قولنامه صوری و فروش واحد مسکونی وی به فردی دیگر، ۵۰ میلیارد ریال از شاکی کلاهبرداری کرده است.
وی با بیان اینکه با اقدامات پلیسی متهم شناسایی و و دستگیر شد ، گفت: در تحقیقات پلیسی متهم به بزه ارتکابی معترف که پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شهرستان شد.