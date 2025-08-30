تیم گلستان ب به مقام قهرمانی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از ۱۸ سال کشور در سال ۱۴۰۴ دست یافت.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کشور رده‌های مختلف سنی از سوم شهریور به میزبانی استان اصفهان آغاز شده است.

مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از ۱۸ سال (نوجوانان) که از روز پنج شنبه ششم شهریور آغاز شده بود، امروز (شنبه هشتم شهریور) با قهرمانی گلستان به پایان رسید.

روز جمعه و در مراحل حذفی ۶ دیدار برگزار شد و نتایج زیر به دست آمد

اصفهان صفر ـ گلستان ب ۲ (۱۱ بر ۲۱ و ۹ بر ۲۱)

مازندران یک ـ توابع تهران ۲ (۲۱ بر ۹ و ۱۳ بر ۲۱ و ۱۳ بر ۱۵)

گلستان الف صفر ـ تهران الف ۲ (۲۱ بر ۲۲ و ۱۷ بر ۲۱)

تهران ب ۲ ـ آذربایجان غربی صفر (۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۷)

توابع تهران صفر ـ گلستان ب ۲ (۱۵ بر ۲۱ و ۱۳ بر ۲۱)

تهران الف ۲ ـ تهران ب صفر (۲۱ بر ۱۰ و ۲۱ بر ۱۰)

دیدار‌های رده بندی و نهایی این رقابت‌ها نیز صبح امروز (شنبه هشتم شهریور) برگزار شد که در دیدار رده بندی تیم توابع تهران ۲ بر صفر با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۳ و ۲۱ بر ۱۶ تهران ب را شکست داد و به مقام سومی دست یافت.

در فینال مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از ۱۸ سال کشور نیز تیم گلستان ب دو بر صفر تهران الف را شکست داد و به عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

تیم تهران الف با امتیاز‌های ۲۱ بر ۱۴ و ۲۱ بر ۱۷ نتیجه را وگذار کرد تا به مقام نایب قهرمانی اکتفا کند.

رده‌بندی چهار تیم برتر مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی کمتر از ۱۸ سال کشور در سال ۱۴۰۴ به قرار زیر است:

۱ - گلستان ب (سینا احمدی-سام احمدی)

۲ - تهران الف (ماهان جهانی فرد-امیر حسین اجاقلو)

۳ - توابع تهران (عرشیا مجاور-عرشیا عسگری)

۴ - تهران ب (مانی رستمی-سهند نجفی)