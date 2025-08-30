فراخوان سی و هفتمین جشنوارۀ تئاتر استان همدان، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مهم‌ترین تغییرات و اصلاحات اعمال شده به شرح زیر است:

۱. بخش خیابانی: این بخش به صورت غیرمتمرکز و در شهرستان مربوطه برگزار خواهد شد و آثار این بخش باید در قالب لوح فشرده به دبیرخانه ارسال گردد.

۲. گاه شمار جشنواره: برنامه زمانی جشنواره به‌صورت زیر به‌روزرسانی و نهایی شد:

· آخرین مهلت ارسال آثار و تقاضانامه: ۲۰ مهرماه ۱۴۰۴

· زمان انتخاب آثار: از ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴

· زمان اعلام آثار برگزیده: ۲۷ مهرماه ۱۴۰۴

· زمان برگزاری جشنواره: ۵ آبان ماه ۱۴۰۴

لازم به ذکر است که این تغییرات به دلیل نزدیکی به جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان و برای برنامه‌ریزی و هماهنگی با آن رویداد انجام شده است.

همه هنرمندان و گروه‌های نمایشی استان همدان می‌توانند با مطالعه دقیق فراخوان نهایی که از طریق پرتال استانی همدان در پایگاه ایران تئاتر به نشانی www.irantheater.ir قابل دسترسی است، نسبت به تهیه و ارسال آثار خود در موعد مقرر اقدام کنند.