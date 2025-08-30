پخش زنده
امروز: -
با آغاز بهره برداری از دو خانه بهداشت روستایی در پیرانشهر، ۸ روستا تحت پوشش خدمات بهداشتی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با هفته دولت، دو خانه بهداشت در روستاهای سیلوه و گردهسور از توابع بخش لاجان شهرستان پیرانشهر با حضور فرماندار ، رئیس دفتر نماینده مردم در مجلس، بخشدار لاجان و جمعی از مسئولان شهرستان افتتاح شدند.
این مراکز ۸ روستای سیلوه، زیوکه، ماشکان، خالدار، گردیکاولان، پیرکانی، هواربید و گرده سور را تحت پوشش قرار می دهند.
با آغاز به کار این مراکز، ۶۳۰ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۲۶۰۰ نفر از خدمات بهداشتی و درمانی بهرهمند خواهند شد.
برای اجرای این دو طرح، اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان هزینه شده است.