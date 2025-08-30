پخش زنده
مشاور احزاب و تشکلهای رئیس جمهور: دولت توجه ویژهای به فعالیت تشکلها دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مشاور احزاب و تشکلهای رئیس جمهور در نشست با سازمانهای مردمنهاد، تشکلهای محیط زیست، جوانان، کارگری و دانشجویی استان گفت: رئیس جمهور برای اولین بار در حوزهی تشکلها مشاوره ویژه انتخاب کرده و طرحها و ایدههای تشکلها به صورت مستقیم به دست رئیس جمهور میرسد.
نورالدین آهی افزود: نقاط ضعف دولت باید بیان شود و دولت چهاردهم خواستار این است که نقاط ضعف را بشنود و به سمت نقاط قوت حرکت کند تا توسعه در کشور اتفاق بیفتد و در این خصوص از دانشجویان هم تقاضا داریم با طرحها و ایدههایشان دولت را همراهی کنند.
وی توسعهی استانهای مرزنشین را از اولویتهای دولت چهاردهم عنوان کرد و گفت: در خراسان جنوبی نیز میتوان تبادلات فرهنگی و اقتصادی بین ایران و افغانستان را با جدیت دنبال کرد تا توسعهی استان سرعت گیرد.