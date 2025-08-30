به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محمدصادق معتمدیان در مراسم بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی طرح های عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان تهران اظهار داشت: یکی از موضوعات مهمی که سال‌ها در استان تهران بلاتکلیف مانده بود، بحث تداخل حریم شهر تهران با ۳۱ شهر استان بود. از ابتدای دولت چهاردهم، ما در استانداری بر این موضوع متمرکز شدیم و با جدیت ورود پیدا کردیم. جلسات مشترکی با وزارت کشور در حوزه تقسیمات کشوری و امور عمرانی، همچنین با وزارت راه و شهرسازی و شورای شهر تهران برگزار کردیم تا طرحی جامع برای رفع این مشکل تهیه شود.

وی افزود: طرح پیشنهادی استانداری تهران به شورای عالی معماری و شهرسازی ارسال شد و خوشبختانه هم در کمیته فنی و هم در جلسه اصلی این شورا با اکثریت آرا به تصویب رسید. مصوبه نهایی توسط شورای عالی معماری و شهرسازی ابلاغ و به فرمانداران و دستگاه‌های مرتبط در استان تهران ارسال شد.

استاندار تهران با تشریح جزئیات این طرح، گفت: اصل طرح بر دو محور استوار است: نخست، برای اولین بار حریم شهر تهران به‌صورت دقیق مشخص شد. دوم، حریم شهرستان‌های استان بر اساس ماده دوم قانون تقسیمات کشوری، که تأکید دارد حریم باید بر مبنای تقسیمات کشوری تعیین شود، تثبیت گردید. همچنین، در خصوص حریم مشترک، نقش نظارتی و صیانتی استانداری تهران به‌عنوان دستگاه حاکمیتی به‌طور کامل مشخص شد.

معتمدیان از ایجاد ساختاری جدید در استانداری خبر داد و اظهار داشت: با پیگیری‌های انجام‌شده توسط وزارت کشور و سازمان امور استخدامی، اداره کل نظارت و صیانت از حریم شهر تهران در استانداری تشکیل شد. این اداره کل وظیفه هماهنگی و نظارت بر حریم را بر عهده دارد و از این پس، هرگونه مجوز در حوزه حریم باید در کارگروه زیربنایی استانداری مطرح و پس از تصویب، در شورای برنامه‌ریزی استان بررسی و ابلاغ شود.

وی تأکید کرد: این فرآیند، بلاتکلیفی طولانی‌مدت در حوزه حریم را پایان داد و تداخل‌ها، موازی‌کاری‌ها و خلأ‌های نظارتی را برطرف کرد. حلقه مفقوده در این فرایند، نظارت حاکمیتی دولت بود که با این اقدام تکمیل شد. استانداری تهران به‌عنوان دستگاه حاکمیتی، مسئولیت نظارت بر حریم را بر عهده گرفته و در چارچوب قانون، این وظیفه را دنبال خواهد کرد.

استاندار تهران در ادامه به دیگر بند‌های مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی اشاره کرد و گفت: علاوه بر ساماندهی حریم، پنج تا شش بند دیگر در این مصوبه وجود دارد که به موضوعاتی مانند طرح جامع تهران و سایر مسائل مرتبط با شهرستان‌ها می‌پردازد. این مصوبات به توسعه هماهنگ و قانون‌مند استان کمک خواهد کرد.

افزایش ۶۵۰۰ تخت بیمارستانی در استان تهران

استاندار تهران در ادامه درخصوص پروژه‌های بهداشتی و درمانی پایتخت از تکمیل ۲۶ پروژه درمانی نیمه‌تمام و افزایش ۶۵۰۰ تخت بیمارستانی خبر داد و گفت: بیمارستان ۴۰۰ تختخوابی که سال‌ها به دلیل کمبود منابع متوقف بود، با سرعت در حال تکمیل است و پس از تجهیز، به بهره‌برداری خواهد رسید.

افزایش سرانه فضای آموزشی در استان تهران

استاندار تهران ادامه داد: با تکمیل ۹۹ مدرسه و ۱۱۵۰ کلاس درس، سرانه فضای آموزشی استان تهران نیز به ۵.۴۵ مترمربع افزایش یافته است.

معتمدیان اعلام کرد: هدف دستیابی به سرانه ۶.۱ مترمربع در پایان برنامه هفتم توسعه است.

وی اظهار داشت: سرانه فضای آموزشی استان در ابتدای دولت چهاردهم ۵.۲۸ مترمربع بود که از میانگین کشوری (۵.۴۸ مترمربع) پایین‌تر است و با تکمیل ۹۹ مدرسه با ۱۱۵۰ کلاس درس، این سرانه به ۵.۴۵ مترمربع افزایش یافته و رتبه استان از ۲۸ به ۲۱ ارتقا یافته و هدف ما در پایان برنامه هفتم توسعه، دستیابی به سرانه ۶.۱ مترمربع است.

ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و اهمیت مدیریت زمان در استان تهران

استاندار تهران همچنین از تکمیل ۶۶۹ پروژه با اعتباری بالغ بر ۲.۹ هزار میلیارد تومان در هفت شهرستان استان خبر داد و تأکید کرد: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام با مدیریت زمان‌بندی‌شده و تلاش‌های شبانه‌روزی به نتیجه رسیده است.

معتمدیان افزود: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، که از تأکیدات رئیس‌جمهور و دولت بوده، با مدیریت زمان‌بندی‌شده و تلاش شبانه‌روزی به نتیجه رسیده و کاملاً مشهود است.