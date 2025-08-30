پخش زنده
همزمان با هفته دولت بهره برداری از طرح گازرسانی به مرز تمرچین پیرانشهر آغاز شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با هفته دولت،طرح گازرسانی به مرز تمرچین پیرانشهر با هدف تأمین گاز پایانه مرزی، با حضور فرماندار پیرانشهر و جمعی از مسئولان شهرستان به بهرهبرداری رسید.
عملیات اجرایی این طرح از بهمنماه ۱۴۰۱ آغاز شده بود و با توجه به شرایط سخت مسیر و انجام تراشهبرداری در محور پیرانشهر – تمرچین، عملیات لولهگذاری به طول ۱۱ کیلومتر انجام گرفت.
برای اجرای این طرح، اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.