به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ همزمان با هفته دولت،طرح گازرسانی به مرز تمرچین پیرانشهر با هدف تأمین گاز پایانه مرزی، با حضور فرماندار پیرانشهر و جمعی از مسئولان شهرستان به بهره‌برداری رسید.

عملیات اجرایی این طرح از بهمن‌ماه ۱۴۰۱ آغاز شده بود و با توجه به شرایط سخت مسیر و انجام تراشه‌برداری در محور پیرانشهر – تمرچین، عملیات لوله‌گذاری به طول ۱۱ کیلومتر انجام گرفت.

برای اجرای این طرح، اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.