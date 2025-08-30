رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز با اشاره به راه‌های ابتلا به التور، بر لزوم مراجعه فوری به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی یا درمانی در صورت مشاهده علائم بیماری‌های گوارشی به ویژه اسهال شدید تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاوس کریمی با اشاره به خطر بروز بیماری‌های روده‌ای به ویژه التور (وبا)، اظهار کرد: با اوج‌گیری فصل گرم، کارشناسان بهداشتی نسبت به افزایش شیوع بیماری‌های روده‌ای و گوارشی، به ویژه اسهال، هشدار می‌دهند. در این میان، التور به دلیل سرعت انتشار و شدت علائم، از اولویت‌های اصلی مراکز درمانی و بهداشتی محسوب می‌شود.

عوامل کلیدی در شیوع التور؛ از خشکسالی تا بهداشت فردی

وی افزود: بر اساس گزارش‌های موجود، چندین عامل در گسترش بیماری التور نقش دارند؛ دسترسی محدود به آب آشامیدنی سالم، بستر را برای شیوع بیماری‌های منتقله از آب فراهم می‌کند. همچنین مدیریت نشدن صحیح فضولات، زباله‌ها و پس‌ماندها، منابع آب و غذایی را آلوده می‌کند.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز گفت: جریان فاضلاب‌ها و جوی‌های روباز در سطح شهر‌ها و روستاها، یکی از مهم‌ترین راه‌های انتشار آلودگی است. شست‌وشوی نامناسب دست‌ها، به ویژه پس از استفاده از سرویس بهداشتی و قبل از غذا، خطر ابتلا را به شدت افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: جابه‌جایی جمعیت در فصول گرم، به گسترش سریع‌تر عوامل بیماری‌زا کمک می‌کند. تهیه غذا از دست‌فروش‌ها و اغذیه‌فروشان سیار که ممکن است اصول بهداشتی را رعایت نکنند هم ریسک آلودگی را بالا می‌برد.

کریمی با بیان اینکه آب، غذا و دست‌های آلوده، راه‌های انتقال بیماری وبا هستند، گفت: عمدتا التور از طریق آب آلوده به فاضلاب انسانی، مصرف غذا‌های آلوده و تماس با دست‌های آلوده به مدفوع افراد بیمار منتقل می‌شود.

هنگام بروز التور چه باید کرد؟

وی افزود: در صورت مشاهده علائم بیماری‌های گوارشی، به ویژه اسهال شدید، باید بلافاصله به نزدیک‌ترین مرکز بهداشتی، درمانی یا بیمارستان مراجعه کرد. مصرف ORS (محلول خوراکی جبران آب و املاح) برای جلوگیری از دهیدراسیون (کم‌آبی بدن) نیز حیاتی است.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز گفت: دارو‌های تجویز شده توسط پزشک باید تا پایان دوره و حتی پس از بهبودی اولیه، به طور کامل مصرف شوند. برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران، فرد بیمار باید از دیگر اعضای خانواده جدا و اصول قرنطینه رعایت شود.

وی بیان کرد: با رعایت دقیق نکات بهداشتی و هوشیاری در برابر علائم بیماری، می‌توان از سلامت خود و اطرافیان در برابر این بیماری‌های فصلی محافظت کرد.