به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون پارلمانی صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت: شاهد رشد قابل توجهی در حوزه زنان و انتقال علم و دانش هستیم و بانوان ثابت کرده‌ اند در کنار نقش مادری و خانه داری در انتقال دانش نیز نقش آفرین هستند.

مهدی خالقی امروز در نخستین همایش ملی «بانوی پیشران، بنیان فردا» در مشهد افزود: بر اساس گزارش یونسکو در سال ۲۰۲۳ میلادی، تنها ۲۸ درصد فارغ‌ التحصیلان رشته‌ های مهندسی را زنان تشکیل می‌ دهند و در رشته‌ های پیشگامی مانند هوش مصنوعی نیز فقط ۲۲ درصد متخصصان این حوزه را زنان تشکیل می‌ دهند، این در حالی است که نابرابری‌ ها حتی در بخش‌ هایی مانند دستمزد و کمک‌ هزینه‌ های پژوهشی سرایت کرده است و بسیاری از زنان پژوهشگر و متخصص در حوزه‌ های علم و فناوری، دستمزدهایی به مراتب کمتر از همکاران مرد خود دریافت می‌ کنند.

خالقی ادامه داد: البته این موانع نتوانسته‌ سد راهی برای زنان باشند اما در جهان امروز که علم و فناوری محرک توسعه اقتصادی و فرهنگی هر کشور محسوب می‌ شود، نادیده گرفتن ظرفیت عظیم زنان، آسیب‌ های جبران‌ ناپذیری برای کشورها به دنبال خواهد داشت.

وی در خصوص صندوق نوآوری و شکوفایی نیز گفت: سرمایه کنونی این صندوق ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است و حدود ۹۰ کارگزار در سطح کشور نسبت به ارزیابی، نظارت و عقد قرارداد با شرکت‌ های دانش‌ بنیان اقدام می‌ کنند.

وی افزود: این صندوق از سال ۱۳۹۳ عملیات پرداخت تسهیلات به شرکت‌ های دانش‌ بنیان را آغاز کرده و تاکنون افزون بر یک میلیون و ۱۱۰ هزار میلیارد ریال خدمات مالی به این شرکت‌ ها در قالب تسهیلات، ضمانت‌ نامه، سرمایه‌ گذاری و توانمندسازی پرداخت کرده است.

هم اکنون ۹۰ نوع خدمت توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری به دانش‌ بنیان‌ های کشور در قالب چهار دسته شامل انواع تسهیلات، سرمایه‌ گذاری عموما ریسک‌ پذیر، ضمانت‌ نامه و همچنین توانمندسازی برای رشد بازار، توسعه، آموزش و مشاوره دانش‌ بنیان‌ ها ارائه می شود.

نخستین همایش ملی «بانوی پیشران، بنیان فردا»، هشتم و نهم شهریور ماه در مشهد در حال برگزاری است.