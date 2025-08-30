پخش زنده
یادآوری ایثار و فداکاری شهیدان رجایی و باهنر، مجالی برای تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی و خدمت صادقانه به مردم است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، امروز هشتم شهریور ماه سالروز شهادت دو تن از برجستهترین چهرههای مخلص انقلاب اسلامی است.
شهید رجایی و باهنر دو همسنگر علم و جهاد و خدمت بودند که دوشادوش یکدیگر کمر به خدمت مردم ایران بستند، اما منافقین کور دل چشم دیدن یاران امام خمینی (ره) را نداشتند و در ۸ شهریور سال ۶۰ آن دو یار عزیز را به شهادت رساندند.
شهادت مظلومانه رئیسجمهور مردمی، شهید محمدعلی رجایی و نخستوزیر وفادار، شهید دکتر محمدجواد باهنر به دست منافقین کوردل، برگ زرینی در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است که نشاندهنده استقامت و پایبندی این مردان بزرگ به آرمانهای ملت بود.