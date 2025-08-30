پخش زنده
نتایج اولیه کنکور سراسری سال ۱۴۰۴ اعلام شد و دو دانشآموز از استان اصفهان توانستند در جمع برترینهای کشور قرار گیرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش ادارۀ اطلاعرسانی و روابطعمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، در میان رتبههای زیر ۱۰ کنکور سراسری امسال، نام دو دانشآموز اصفهانی به چشم میخورد.
فاطمه قبادی از اصفهان توانست در گروه آزمایشی هنر، رتبه ۳ کشوری را به دست آورد.
امیررضا حاجی نوروزی، دانشآموز دبیرستان استعدادهای درخشان شهید بهشتی (احسان) کاشان، رتبه ۷ رشته علوم انسانی را کسب کرده است.