به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به گزارش ادارۀ اطلاع‌رسانی و روابط‌عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان، در میان رتبه‌های زیر ۱۰ کنکور سراسری امسال، نام دو دانش‌آموز اصفهانی به چشم می‌خورد.

فاطمه قبادی از اصفهان توانست در گروه آزمایشی هنر، رتبه ۳ کشوری را به دست آورد.

امیررضا حاجی نوروزی، دانش‌آموز دبیرستان استعداد‌های درخشان شهید بهشتی (احسان) کاشان، رتبه ۷ رشته علوم انسانی را کسب کرده است.