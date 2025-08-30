مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان گفت: در بازرسی‌های میدانی تعزیرات حکومتی، ۱۹ کیلوگرم گوشت فاسد و غیر بهداشتی از یک رستوران‌ معروف شهر همدان کشف شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی افزود: این ماده غذایی به دلیل تهدید جدی برای سلامت عمومی بلافاصله در محل معدوم‌سازی شد.

او با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با متخلفان تصریح کرد: پرونده این واحد صنفی تحت عنوان تقلب و عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارجاع شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان، شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، موضوع را به صورت حضوری یا از طریق سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی اعلام کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن گزارشات ارسالی بررسی و با متخلفان برخورد قانونی لازم انجام شود.