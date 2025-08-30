رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی گفت:در هفته دولت ۶۰ پروژه کشاورزی با اعتبار ۴.۳ هزار میلیارد تومان افتتاح شد که به ایجاد ۱۳۱۹ فرصت شغلی مستقیم و ۲۶۲۰ فرصت شغلی غیرمستقیم منجر شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،شهرام شفیعی در نشست خبری با بیان اینکه امسال سال سختی برای تولیدکنندگان و کشاورزان استان آذربایجان شرقی است گفت:این استان دارای یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است که ۷۵ درصد آن به صورت دیم و ۲۵ درصد به صورت آبی کشت می‌شود.

وی ادامه داد: حدود هفت میلیون واحد دامی در استان فعالیت دارند که شامل دام‌های کوچک و بزرگ می‌شود و ۸۹۰ مرغداری با ظرفیت ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه پرورش طیور وجود دارد.

وی تصریح کرد: استان دارای ۳۷۵ هکتار گلخانه است و برای استمرار تولید حدود ۸۵۰ واحد صنایع تبدیلی و زنجیره ارزش کشاورزی فعالیت می‌کنند.

شفیعی با بیان اینکه بیش از پنج میلیون تن محصول کشاورزی در استان تولید می‌شود گفت: این محصولات شامل ۵۶ نوع محصول زراعی و حدود ۲۰ محصول دامی و طیور است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی ادامه داد: بخش کشاورزی ۱۷ درصد از اشتغال استان را به خود اختصاص داده که سه درصد بیش از میانگین کشوری است و تعداد بهره‌برداران شاغل در این بخش ۳۷۵ هزار نفر می‌باشد.

وی به مشکلات بخش برق و انرژی و ناترازی آن اشاره کرد و گفت: خشکسالی مداوم، بارندگی کم به ویژه در فصل زمستان و تگرگ‌های شدید به محصولات کشاورزان آسیب زده است.

شفیعی گفت: در برنامه هفتم توسعه کشور وظایفی برای بخش آب تعیین شده و مکلف شده‌ایم ۱۵ میلیارد مترمکعب آب کشاورزی در سطح کشور کاهش یابد که سهم استان آذربایجان شرقی ۱۵۰ میلیون مترمکعب است؛ بنابراین چاره‌ای جز بهره‌گیری از تکنولوژی‌های نوین و افزایش بهره‌وری نیست و برنامه‌هایی برای حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان در حال نهایی شدن است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی درباره حوزه‌های آبریز استان گفت: استان دارای سه حوزه آبریز اصلی است که شامل حوزه آبریز ارس با مساحت حدود ۱۳ هزار کیلومتر مربع، حوزه دریاچه ارومیه با ۲۱ هزار کیلومتر مربع و حوزه قیزاوزن با ۱۰ هزار کیلومتر مربع می‌باشد.

وی به افزایش قیمت مرغ اشاره کرد و دلیل آن را گرمای هوا و کاهش عرضه دانست گفت:انتظار می‌رود این وضعیت به زودی به تعادل برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از اجرای پروژه‌های نوین برای استفاده از منابع آبی اراضی ملی خبر داد و گفت: واگذاری زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در دستور کار است و تاکنون حدود ۶۸۰ هکتار زمین برای ایجاد مزارع پنل‌های خورشیدی اختصاص یافته که برخی از این پروژه‌ها کلنگ‌زنی شده‌اند.

وی افزود: باغات درجه سه باید حذف شوند و باغات درجه دو به سمت کشت محصولات کم‌آب‌بر تغییر یابند. در استان حدود ۳۲۰۰ هکتار باغ پسته وجود دارد که نسبت به سایر محصولات آب کمتری مصرف می‌کند. همچنین در الگوی کشت استان ۸۰۰ هکتار به کشت هندوانه اختصاص یافته است.

شفیعی تاکید کرد: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری تلاش می‌شود مشکلات بخش کشاورزی استان به حداقل برسد و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان ادامه یابد.